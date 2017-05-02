Почти 40 человек пострадали на акциях протеста в Каракасе

2017-05-02 06:10 | www.trend.az | 4

Не менее 37 человек пострадали в понедельник на организованных оппозицией акциях протеста в столице Венесуэлы Каракасе, сообщил журналистам глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо, передает ТАСС.

По словам Мучачо, у основной доли пострадавших были диагностированы "контузии и ушибы", у трех человек - огнестрельные ранения. "Все они находятся вне опасности, большинство были отпущены по домам", - добавил он.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.