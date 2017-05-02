В финансовом районе Торонто произошел громкий взрыв

2017-05-02 07:16 | www.trend.az | 3

Громкий взрыв произошел в финансовом районе Торонто в Канаде, сильное задымление вызвало нарушения в движении автомобилей и метрополитена, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто.

По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.

По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. В результате инцидента никто не пострадал.