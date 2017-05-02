В финансовом районе Торонто произошел громкий взрыв
2017-05-02 07:16 | www.trend.az | 3
Громкий взрыв произошел в финансовом районе Торонто в Канаде, сильное задымление вызвало нарушения в движении автомобилей и метрополитена, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто.
По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.
По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. В результате инцидента никто не пострадал.