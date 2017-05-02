Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию ЛЧ
2017-05-02 07:26 | www.apa.az | 3
Испанские клубы "Реал" и "Атлетико" сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Как передает АПА, мадридское дерби в рамках главного еврокубкового турнира пройдет в пятый раз за последние три года, и "Реал" в этих матчах не проиграл землякам ни разу.
Матч "Реал" - "Атлетико" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало - 22:45 бк. Главным арбитром назначен Мартин Аткинсон из Англии. Ответная встреча состоится 10 мая на домашней арене "Атлетико".
В среду пройдет первый матч в другой полуфинальной паре - между "Монако" из Франции и итальянским "Ювентусом".