В Азербайджане создается клуб IT-инвесторов

2017-05-02 08:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан клуб инвесторов в сфере информационных технологий, сказал Trend во вторник исполнительный директор Госфонда развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльчин Зейналов.

По его словам, речь идет о классической форме инвестиционной деятельности, которая предусматривает участие инвесторов в развитии проекта в качестве акционеров.

"Для нас более важно создать клуб инвесторов для развития IT-проектов, и мы сейчас работаем над этим. Полагаю, что к концу года данный клуб инвесторов будет создан. Членами клуба будут успешные инвесторы в сфере информационных технологий", - сказал Зейналов.

Создание подобного клуба, по словам исполнительного директора Госфонда, важно с той точки зрения, что это позволит коммерциализировать идеи, требующие финансовые вливания.

Госфонд является единственной в Азербайджане структурой, выдающей гранты на развитие IT-проектов, льготные кредиты и осуществляющей инвестиционную политику. За три года деятельности в Госфонд поступили обращения по примерно 600 IT-проектам, из которых был профинансирован 91 проект.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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