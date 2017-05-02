Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 9%

2017-05-02 09:11 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить во втором квартале 2017 года ставку рефинансирования на уровне девяти процентов, следует из сообщения пресс-службы регуляторв.

"Правление Центрального банка приняло решение о сохранении ставки рефинансирования без изменения на уровне девяти процентов годовых. Данное решение принято исходя из задач, возложенных на банковскую систему по поддержке экономического роста, а также с учетом текущего и ожидаемого уровня инфляции", - говорится в сообщении.

Ставка рефинансирования на уровне девяти процентов сохраняется с января 2015 года. Тогда она была снижена с 10 до девяти процентов.

В Узбекистане с 2000 года применяется плавающая ставка рефинансирования, корректируемая в зависимости от динамики инфляции, спроса и предложения на денежном рынке. Ставка в 10 процентов годовых была установлена с января 2014 года против ставки в 12 процентов, которая удерживалась Центробанком с января 2011 года. Тогда она была снижена с 14 процентов (сохранялась с июля 2006 года).

По данным статистики, инфляция в стране в 2016 году составила 5,7 процента против 5,6 процента годом ранее. В 2017 году инфляцию планируется удержать в пределах 5,7-6,7 процента.

(Автор: Демир Азизов)