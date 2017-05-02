Армянская пара с поддельными американскими паспортами задержана на Ямайке

2017-05-02 09:25 | www.oxu.az | 3

Армянская пара предстала перед судом на Ямайке на прошлой неделе, после того, как попыталась покинуть остров и отправиться в Канаду с поддельными американскими паспортами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Jamaica Observer.

27-летний механик Эдмуш Айко и его жена, 21-летняя парикмахерша Энка утверждали, что пытались покинуть страну в поисках лучшей жизни. По их словам, они приобрели паспорта за 200 долларов у ямайца, которого они встретили на пляже в Монтего-Бей.

Согласно официальному полицейскому отчету, пара представила поддельные паспорта, пытаясь сесть на самолет Air Canada в Торонто. Как сообщается, они были задержаны работниками Air Canada.

Пара впоследствии была взята под стражу, были предъявлены обвинения в подделке документов.

Н.О.