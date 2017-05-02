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Официальный курс маната к мировым валютам на 2 мая

2017-05-02 09:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе мая установлен на уровне 1,7025 и 1,8579 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

02.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7025

1 евро

1 EUR

1.8579

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