Официальный курс маната к мировым валютам на 2 мая

2017-05-02 09:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе мая установлен на уровне 1,7025 и 1,8579 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 02.05.2017 1 доллар США 1 USD 1.7025 1 евро 1 EUR 1.8579

Новость обновляется