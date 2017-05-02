Восемь человек погибли в Колумбии в результате крушения самолета

2017-05-02 09:41 | www.oxu.az | 2

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил о гибели военных при крушении самолета, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни», - написал Сантос в Twitter.

По предварительным данным спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы.

Есть данные, что он мог врезаться в телекоммуникационную антенну, сообщает портал Tiempo.

Н.О.