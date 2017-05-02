Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика ИГИЛ – ВИДЕО

2017-05-02 09:51 | www.oxu.az | 2

Сотрудница Федерального бюро расследований (ФБР) США Даниэла Грин вышла замуж за боевика «Исламского государства».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN.

Грин, работающая переводчицей, ездила в Сирию в 2014 году. Отмечается, что она вышла замуж за одного из ключевых подозреваемых ИГ. Она предупредила нового мужа о том, что он находится под следствием. При этом, как сообщается, Грин лгала ФБР о том, куда она ездила.

Мужем переводчицы стал бывший немецкий рэпер-исламист Денис Касперт, который в Сирии был известен как Абу Тальха Аль-Альмани. Он хвалил Усаму бен Ладена в своей песне, появлялся в пропагандистских видео, в том числе с отрезанной головой, и угрожал бывшему президенту США Бараку Обаме.

Спустя некоторое время Грин осознала, что «совершила ужасную ошибку». Она сбежала в США, где ее незамедлительно арестовали.

Переводчица согласилась сотрудничать со следствием и признала вину в даче ложных показаний, связанных с международным терроризмом. После этого ее осудили на два года. Летом 2016 года женщина вышла на свободу.

В октябре 2015 года сообщалось, что во время воздушной атаки ВВС США в Сирии погиб немецкий рэпер-исламист Денис Касперт.

З.Г.