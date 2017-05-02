"Время первых" в Баку

2017-05-02 09:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В 19.00 шестого мая в Киноцентре "Низами" в Баку состоится показ художественного фильма "Время первых", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Показ пройдет при организации министерства культуры и туризма Азербайджана и министерства культуры России.

Фильм о первом выходе человека в открытый космос снят российской кинокомпанией "Bazelevs" и студией "Третий Рим".

В основу сценария легла история полета космического корабля "Восход-2" 18 марта 1965 года, который завершился выходом космонавта Алексея Леонова в открытый космос.

Авторы сценария - Юрий Коротков, Сергей Калужанов, режиссер - Дмитрий Киселёв, оператор - Владимир Башта, художник - Ангелина Терехова, продюсеры - Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов.

В главных ролях - Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)