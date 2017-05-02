В Лиге Чемпионов пройдет первый полуфинальный матч
2017-05-02 10:06 | www.oxu.az | 3
Сегодня в Лиге Чемпионов УЕФА пройдет первый матч стадии полуфинала.
Как передает Oxu.Az, в столице Испании Мадриде сыграют две местные команды – «Реал Мадрид» и «Атлетико».
Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» обслужит английский рефери Мартин Аткинсон.
Эти команды уже встречались в финале Лиги Чемпионов 2013-2014 и на стадии 1/4 финала в 2014-2015. Оба раза победителем выходил «королевский клуб», поэтому подопечные Диего Симеоне, утратившие шансы на победу в Ла Лиге, должны бросить все силы на Лигу Чемпионов.
Лига чемпионов. Полуфинал, первый матч.
2 мая. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
Судья - Мартин Аткинсон (Англия).
Отметим, что в другом полуфинальном матче 3 мая во Франции сыграют «Монако» и «Ювентус».