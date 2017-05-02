В Баку пройдет конференция "Гейдар Алиев и азербайджанское кино"

2017-05-02 10:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В 11.00 пятого мая в Госфильмофонде Азербайджана в Баку пройдет научно-теоретическая конференция на тему "Гейдар Алиев и азербайджанское кино", посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Госфильмофонда.

Конференция пройдет при совместной организации министерства культуры и туризма, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Госфильмофонда и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В мероприятии примут участие видные общественные деятели, представители культуры и искусства.

(Автор: Джани Бабаева)