Движение через российско-азербайджанскую границу для большегрузов может быть прекращено

2017-05-02 10:09 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на РИА Новости, пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» - единственный доступный для проезда фур. В качестве «запасного варианта» предлагается прокладка маршрута движения грузовиков через КПП «Тагиркент-Казмаляр». Однако здесь имеются свои проблемы - отсутствует дорога до федеральной трассы «Кавказ».

Возведение нового моста начнется в ближайшее время. Строительство дороги, которая соединит пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» с федтрассой, запланировано на этот год. В качестве решения проблемы предлагается строительство неасфальтированной дороги. Поэтому вероятность возникновения транспортного коллапса на границе двух стран остается актуальной.