Цена азербайджанской нефти не изменилась

2017-05-02 10:12 | www.oxu.az | 3

В связи с нерабочим днем на биржах по случаю 1 Мая - Международного дня трудящихся стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке не изменилась.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 53,04 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

У.А.

