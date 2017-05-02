15 мая станут известны результаты анализа проб после гибели тюленей на Каспии

2017-05-02 10:27 | www.apa.az | 3

15 мая будут озвучены результаты исследования проб, взятых после гибели тюленей.

Как сообщает АПА со ссылкой на aktau-business.com, всего на побережье Каспия, в Тупкараганском районе Мангистауской области, обнаружено и собрано 243 туши тюленей разного возраста, от 2-3-месячных детенышей до 5-летних.





«Собрано 243 штуки мертвых туш тюленей на участке в 18-20 км береговой линии. Из 6 особей взяты пробы сотрудниками научного института гидробиологии и вирусологии. Взяты разные образцы: тканей, внутренностей. Сегодня они улетают в Алматы. Пробы почвы и воды, взятые нами, соответствуют нормам, так что пока мы не знаем, отчего погибли тюлени. Но знаю, что на Апшеронском полуострове в Азербайджане также выносило мертвых тюленей. Может, был грипп, от старости... Возможно, тюлени погибли еще зимой: некоторых туши были без кожи, в темных пятнах. Все они сожжены на полигоне», - рассказал заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области Куангали Ашахов.

В мероприятиях по поиску туш мертвых тюленей все это время было занято два отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области, всего 13 человек, а также сотрудники коммунального предприятия Тупкараганского района «Каспий» с необходимой техникой.

Результаты взятых проб, уточнил Ашахов, будут озвучены к 15 мая.

Также он отметил, что «если бы не шторм, тюлени на берегу не оказались бы».