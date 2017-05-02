Названы доходы Грузии от туризма

2017-05-02 10:24 | www.oxu.az | 3

В апреле Грузию посетили 510 тысяч 594 иностранца, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости Грузия, об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Из общего числа иностранцев, посетивших Грузию в апреле, 222 тысячи 622 человека (рост 29,7%) провели в стране более суток.

Больше всего визитеров в апреле было зафиксировано из Армении (рост 13,2%), из Азербайджана (рост 7,1%), из Турции (19,2%), из России (рост 16,5%) и Украины (рост 27, 2%).

Сохраняется позитивная тенденция роста туристов из стран Евросоюза. В апреле чаще всего Грузию посещали туристы из Германии (рост +74), Великобритании, (рост +51%), Литвы (рост 43%) и Польши (рост 26).

Особенный рост числа туристов был зафиксирован в апреле из таких стран, как Узбекистан (рост 332%), Саудовская Аравия (рост 207%), Иран (рост 184%), Индия (рост 114%), Израиль (57%) и США (рост 34%).

В январе-апреле 2017 года Грузию посетили 1,7 миллиона иностранцев, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего числа иностранцев, посетивших Грузию в январе-апреле, 736 тысячи 265 человек (рост 29,7%) провели в стране более суток, рост составил 26.9%.

По данным четвертого квартала 2016 года доход от иностранного туризма составил 491 миллион долларов, что на 54 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рост 12.5%).

Доход от иностранного туризма в 2016 году составил 2,2 миллиарда долларов (рост 11,9%). Доля туризма в ВВП Грузии составляет 7.1%.

З.Г.

