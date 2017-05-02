Знаменитые личности делового мира на встрече со студентами UNEC (ФОТО)

2017-05-02 10:32 | www.trend.az | 3

В UNEC дан старт встречам известных деловых людей тюркского мира со студентами . При встрече известные лица делового мира поделятся своим опытом со студентами UNEC.

Выступивший на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал рассказал о дружеских, братских отношениях между Турцией и Азербайджаном. Дипломат, высоко оценив новшества, осуществляемые в UNEC в целях повышения качества обучения, дал студентам советы по вопросам создания карьеры, рассказал о своих успехах. Отметил, что полученные студентами знания, опыт сыграют решающую роль в построении будущей карьеры. Посол посоветовал студентам воспользоваться опытом, с которыми поделятся деловые люди.

Проректор UNEC, профессор Дамат Багиров рассказал о новшествах, осуществляемых в UNEC. Отметил, что в последнее время университет уделяет большое внимание тесному сотрудничеству с деловыми людьми, постоянно проводит встречи с ними, при разработке учебных программ и дисциплин выслушиваются их предложения и рекомендации. В UNEC отдается преимущество практическим дисциплинам, обучаются дисциплинам, которые отвечают современным требованиям. Тесное сотрудничество с деловым миром делает учебный процесс более эффективным, играет положительную роль в решении кадровой проблемы. Д.Багиров приглашает деловых людей к более тесному сотрудничеству с UNEC и выражает уверенность, что обсуждения, которые продлятся 5 дней, принесут пользу.

Председатель ATİB Джемал Янгын отметил о важности взаимного сотрудничества деловых людей с высшими школами. Он отметил, что кадровая подготовка, отвечающая современным требованиям, делает необходимым сотрудничество университета с деловым миром. С этой токи зрения, проведение таких встреч имеет важное значение в развитии отношений между высшими учебными заведениями и деловым миром.

Встречи на протяжении 5 дней состоятся при организационной оддержке Турецкого факультета экономики и управления, факультета Бизнеса и менеджмента и Центра карьеры.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.