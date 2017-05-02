Центробанк Азербайджана ожидает положительного сальдо торгового баланса в 2017 г.

2017-05-02 10:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана ожидает положительного сальдо счета текущих операций и торгового баланса в 2017 году, говорится в сообщении ЦБА, распространенном во вторник.

«Относительно благоприятные цены на нефть, рост экспорта, в том числе ненефтяного экспорта, а также сокращение импорта положительно повлияли на текущий счет», - говорится в сообщении.

Как отмечается, положительные тенденции, которые наблюдаются в платежном балансе, а также расширение предложения валюты в последнее время привели к укреплению курса маната и снижению его волатильности.

В то же время, благодаря укреплению национальной валюты снизились инфляционные ожидания, что подтверждают и опросы среди населения.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @AzadHasanli