Стройте свои планы путешествий с пластиковыми картами от Expressbank!

2017-05-02 10:30 | www.oxu.az | 3

С приближением самого яркого времени года – лета начинают строиться планы путешествий. А у вас есть выгодная банковская карта, которой вы сможете пользоваться во время вашей поездки? Дебетовые карты Expressbank-а являются выгодными, безопасными и удобными средствами осуществления безналичных платежей как внутри страны, так и за границей!

С помощью пластиковых карт Expressbank-а можно обналичивать деньги через банкоматы в любой точке мира, осуществлять онлайн платежи по интернету, а также выполнять безналичные платежи в торговых / развлекательных центрах. При обналичивании денежных средств с дебетовых карт Expressbank-а в банкоматах Expressbank-а комиссия составляет 0%.

Следут отметить, что для желающих стать владельцем пластиковых карт “Expressbank” стоимость Visa Electron / Maestro составляет 6 AZN, а Visa Classic / MasterCard Standart 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold / MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку Visa Platinum / MasterCard Platinum. Внесенную сумму можно обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.