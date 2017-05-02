Центробанк Азербайджана оставил без изменений учетную ставку (версия 2)

2017-05-02 10:41 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.15)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оставил без изменений учетную ставку, говорится в распространенном во вторник сообщении ЦБА.

Учетная ставка Центробанка с 14 сентября 2016 года составляет 15 процентов, увеличившись в течение прошлого года с 5 процентов.

Без изменения также остались другие параметры валютного коридора. Так, верхняя планка валютного коридора осталась на уровне 18 процентов, а нижняя – 12 процентов. Последний раз они менялись вместе с учетной ставкой. До этого верхняя планка коридора находилась на уровне 15 процентов, нижняя – четырех процентов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @AzadHasanli