Опрос: Россияне вновь хотят видеть Путина президентом

2017-05-02 10:42 | www.oxu.az | 3

Почти две трети опрошенных «Левада-центром» сказали, что хотели бы переизбрания Владимира Путина на выборах в 2018 году, хотя сам он еще не заявлял о планах баллотироваться, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Ранее социологи подсчитали, что почти половина россиян выступают за отставку премьера Дмитрия Медведева.

Нового президентского срока Путина хотят 64% опрошенных. Видеть на его месте другого человека желают 22% респондентов, сообщили Интерфаксу в Левада-центре. Остальные 14% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Тех же респондентов спросили, за кого те проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье. Многие вообще еще не определились со своим участием в выборах, поэтому о готовности поддержать Путина заявили только 48% опрошенных.

Президентские рейтинги Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Сергея Шойгу и Алексея Навального колеблются в пределах 5%.

Опрос проводился 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Н.О.