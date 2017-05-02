Центробанк Азербайджана об инфляции

2017-05-02 10:49 | www.oxu.az | 3

Укрепление национальной валюты снизило ожидания инфляции.

Как сообщили Oxu.Az в Центробанке Азербайджана (ЦБА), об этом было заявлено на заседании Правления банка.

Были отмечены тенденции улучшения платежного баланса в текущем году, в их числе выгодные цены на нефть, рост экспорта, в том числе и ненефтяного, а также снижение квартального импорта, что положительно влияет на платежный баланс.

Ожидается, что сложившаяся ситуация до конца 2017 года приведет к возникновению положительного сальдо внешнеторгового баланса и счета текущих операций.

На заседании также было принято решение о сохранении параметров процентного коридора, в том числе учетной ставки.

У.А.

