Генсек ОИС посетит Азербайджан

2017-05-02 10:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин сегодня прибудет в Азербайджан с рабочим визитом, говорится в распространенном во вторник сообщении организации.

Отмечается что в ходе визита, запланированы встречи главы ОИС с высокопоставленными лицами в Азербайджане.

В ходе визита Аль-Усаймин примет участие в открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который состоится в Баку с 5 по 6 мая 2017 года.

«Генеральный секретарь ОИС выступит перед участниками Форума с заявлением, где будет отмечена важность диалога между различными культурами, что способствует расширению и укреплению сотрудничества между народами мира. В выступлении будет отмечена особая роль исламской культуры и цивилизации, на протяжении всей своей истории проецировавшей идеалы толерантности, мирного сосуществования и культурного разнообразия», - говорится в сообщении ОИС.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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