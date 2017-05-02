Счастлива, что хватило смелости… - представительница Азербайджана на "Евровидении 2017" (ФОТО, ВИДЕО)

2017-05-02 10:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2017" Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) провела первую репетицию на сцене Международного выставочного центра в Киеве (Украина).

Автор сценического решения для конкурсной песни "Skeletons" — известный азербайджанский хореограф и режиссер-постановщик Наиля Мамедзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

В портфолио Наили Мамедзаде - работа над интервал-актами песенного конкурса "Евровидение 2012" и церемониями открытия и закрытия первых Европейских игр.

"В первую очередь, это театральная постановка. Я счастлива, что нашей делегации хватило смелости представить такое решение для сцены "Евровидения". Технологии и спецэффекты не важны. Для меня самое главное - история. Она может вызвать самые разные эмоции, и я надеюсь, что зрителей она заденет, не оставит безразличными", - комментирует свой сценический номер Dihaj.

Дипломированный хоровой дирижер, музыкант и певица Dihaj не боится экспериментировать с самыми разными музыкальными направлениями - от поп-музыки до джаза и даже электронной музыки в живом сопровождении музыкантов. На азербайджанской музыкальной сцене она всегда смело выбирала собственное направление, даже если оно совершенно не совпадало с общими тенденциями.

На "Евровидение-2017" Dihaj докажет, что готова создать свой собственную вселенную для конкурсной песни "Skeletons" и пригласить зрителей в своеобразный театральный мир вне жанров и форматов.

Действие разворачивается в пустой комнате, стены которой исписаны мелом. Надписи - это слова песни Dihaj. Комната - символ разрушительных отношений, внутренних границ и секретов - тех самых "скелетов". Мужчина в маске - образ "плохого парня", а символическая лестница показывает эмоциональное расстояние между влюбленными. Наша героиня - сильная женщина, и постепенно побеждает разрушающие ее чувства. Стены пали, как и маска мужчины. Он готов снова быть с героиней, но уже слишком поздно. Она заставила снять маску, которую он надел в их отношениях, но оставила его в комнате, из которой так смело сбежала сама. В конце постановки четыре бэк-вокалистки присоединяются к Dihaj на сцене.

Напомним, что авторы конкурсной песни Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая.

Dihaj выступит в первом полуфинале конкурса.

(Автор: Джани Бабаева)