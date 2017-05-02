КНДР указала цель своих баллистических ракет

2017-05-02 10:54 | www.oxu.az | 3

Финальной целью стратегических ракет КНДР, оснащённых боеголовками, является материковая часть США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает северокорейская газета Rodong Shinmun.

«Удар будет беспощадным наказанием, которое навсегда прекратит существование США», - пишет издание в своей статье, опубликованной на сайте 2 мая.

По мнению журналистов, решение президента США Дональда Трампа разместить авианосцы у Корейского полуострова — это «безумное поведение военных маньяков, направленное на разжигание ядерной войны».

Напомним, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» отправилась к Корейскому полуострову в начале апреля. Это было сделано с целью обеспечения своего присутствия в регионе.

Н.О.