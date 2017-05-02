Великая Победа, добытая единством – ФОТО

2017-05-02 11:00 | www.oxu.az | 3

Столица Казахстана 28 апреля принимала Международный форум победителей «Великая Победа, добытая единством: мужество фронта — стойкость тыла».

Как сообщает специальный корреспондент Oxu.Az, приветствия участникам форума направили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

«Необходимо почтить память сынов отечества, которые пали в сражениях с нацистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Хотя ныне каждая республика является суверенным государством, однако память о погибших воинах никогда не будет забыта», - говорится в приветственном слове Назарбаева, которое зачитал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

«Годовщина Великой Отечественной войны объединяет нас - граждан разных государств людей с различными политическими убеждениями вероисповеданием и жизненным опытом. Мы должны бережно хранить нашу историческую память, твердо отстаивать правду о минувшей войне и передавать ее подрастающим поколениям. Эти традиционные встречи, проводимые в преддверии Дня Великой Победы, являются важным консолидирующим событием в жизни наших стран», - говорится в приветственном слове Путина, которое зачитал начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

Отметим, что на форуме участвовали представители всех бывших союзных республик.

На заключительном этапе участники форума поддержали предложение заведующего кафедрой криминалистики и судебной экспертизы Бакинского государственного университета К.Н.Салимова о присвоении Баку звания «Города - героя Великой Отечественной войны».

По итогам форума была принята резолюция, в которой отражены конкретные меры по недопущению отдельных попыток искажения исторических фактов героического подвига советского народа.

Отметим, что организаторами мероприятия выступили Политологический центр «Север-Юг» и Фонд развития «Институт евразийских исследований» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Цель мероприятия – сохранение памяти о Великой Отечественной войне как о важнейшем историческом событии, объединяющем народы бывшего Советского Союза, актуализация роли и вклада представителей всех народов бывшего СССР в Великую Победу.

С 2010 года форум приняли российские города Туапсе, Владикавказ, Волгоград, Курск, Москва. В 2016 году Форум прошёл в Городе-герое Минске. Следующий форум намечается провести в Санкт-Петербурге.

Н.О.