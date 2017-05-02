Ашхабад и Ташкент обсудили перспективы сотрудничества

2017-05-02 11:10 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обменялся по телефону с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым мнениями по представляющим взаимный интерес актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, говорится в распространенном во вторник сообщении туркменского правительства.

Главы двух соседних государств отметили, что "существующий высокий уровень взаимопонимания между странами, близость позиций и подходов по вопросам региональной и международной политики будут и впредь служить прочным фундаментом для конструктивного взаимодействия".

Собеседники обсудили и приоритеты сотрудничества в контексте реализации договоренностей и перспективных планов, достигнутых во время состоявшегося в марте текущего года первого госвизита узбекского лидера в Туркменистан.

"С удовлетворением констатировав высокий уровень доверия и взаимопонимания, лидеры двух стран подтвердили наличие благоприятных перспектив наращивания плодотворного партнёрства во всех сферах как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе", - сказано в информации.

Президент Туркменистана пригласил Шавката Мирзиёева посетить с рабочим визитом Балканский велаят (область) страны, где реализуются проекты по освоению богатых природных кладовых региона, его рекреационным возможностям, ведётся строительство крупного морского порта. Согласно сообщению, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В марте 2017 года президенты Туркменистана и Узбекистана подписали в Ашхабаде Договор о стратегическом сотрудничестве между странами.

В их присутствии были также подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между регионами – Дашогузским велаятом (областью) и Хорезмской областью, а также Лебапским велаятом и Бухарской областью.

Договоры с предприятиями и организациями Узбекистана заключили министерства железнодорожного транспорта, сельского и водного хозяйства Туркменистана, госконцерн «Туркменхимия».

(Автор: Гусейн Гасанов)