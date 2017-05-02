Билл Гейтс может перестать быть самым богатым человеком мира

2017-05-02 11:06 | www.oxu.az | 3

Глава Amazon Джефф Безос в ближайшее время может возглавить рейтинг самых богатых людей мира, потеснив основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Technote.az, в последнее время акции Amazon выросли в цене, также увеличилась численность пользователей сервиса Amazon Prime. Состояние Безоса уже составляет 80 млрд долларов.

Только в последнем квартале стоимость продаж компании превысила 35,7 миллиардов. Учитывая это, а также 80-миллиардное состояние Безоса, нет сомнений, что глава Amazon в скором времени потеснит Гейтса с первой строчки рейтинга самых богатых людей мира.

Состояние Билла Гейтса на данный момент составляет почти 85 миллиардов долларов.

У.А.

