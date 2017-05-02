Создан прибор, который понюхает подгузники вместо родителей

2017-05-02 11:16 | www.oxu.az | 3

Компания Monit, выпускающая популярные в Корее переноски для детей, создала небольшой сенсор, который по изменениям в температуре или составе воздуха определит, когда младенцу требуется поменять подгузник.

Как передает Oxu.Аz, сенсор передаёт сигнал в фирменное мобильное приложение, что позволяет молниеносно сменить подгузник, когда это необходимо.

Укладывать гаджет можно в одежде снаружи от подгузника, так что его не придётся мыть.

Н.О.