Закрывается дорога из Азербайджана в Россию

2017-05-02 11:20 | www.oxu.az | 2

В связи со строительством нового моста на КПП «Яраг-Казмаляр» движение через российско-азербайджанскую границу для большегрузов может быть прекращено, поскольку отсутствуют альтернативные маршруты их движения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az, пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» - единственный доступный для проезда фур. В качестве «запасного варианта» предлагается прокладка маршрута движения грузовиков через КПП «Тагиркент-Казмаляр». Однако здесь имеются свои проблемы — отсутствует дорога до федеральной трассы «Кавказ».

По данным РИА «Дербент», возведение нового моста начнется в ближайшее время. Строительство дороги, которая соединит пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» с федеральной трассой запланировано на этот год. В качестве решения проблемы предлагается строительство неасфальтированной дороги. Поэтому вероятность возникновения транспортного коллапса на границе двух стран остается актуальной.

З.Г.

