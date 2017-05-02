Поддержка частного сектора - главная цель экономических реформ в Туркменистане - президент
2017-05-02 11:24 | www.trend.az | 2
АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане поддержка частного сектора экономики возведена в ранг важнейшего приоритета, в контексте развёрнутых в стране масштабных преобразований.
Об этом говорится в послании президента Гурбангулы Бердымухамедова к участникам международной выставки бытовых товаров, открывшейся во вторник в Ашхабаде.
"Исходя из этого, мы поставили перед собой цель – значительно увеличить долю индивидуальных предприятий в структуре ВВП (внутреннего валового продукта) ", - говорится в обращении.
По мнению главы государства, производимая в Туркменистане продукция, востребованы и зарубежными потребителями
"Посетители международной выставки смогут убедиться, что туркменские предприниматели добились больших успехов и стабильного прогресса в производстве конкурентоспособной продукции", - отмечает президент Туркменистана.
МВФ в конце марта обращало внимание на то, что Туркменистану в сложных внешних условиях для поддержания динамичного, устойчивого и всеобъемлющего роста необходимо улучшать деловую и нормативную среду для оказания поддержки дальнейшему развитию частного сектора.
Как говорилось в рекомендациях, следует обеспечить эффективное осуществление реформирования госпредприятий и их приватизации, повысить эффективность государственных расходов и продолжить уделять особое внимание показателям человеческого развития, включая защиту уязвимых слоев населения. Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе имеет возможность экспортировать его в Китай и Иран.
В то же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели стали испытывать сложности из-за ряда ограничений по конвертации валюты. Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли и промышленность по производству строительных материалов. Частному сектору поручено развивать электронную промышленность, готовится план по привлечению предпринимателей к проектам по освоению природных богатств.
(Автор: Гусейн Гасанов)