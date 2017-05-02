Объявлен объем экспорта азербайджанской нефти из порта Джейхан на мировой рынок

2017-05-02 11:38 | www.apa.az | 2

В апреле 2017 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 2 085 526 тонн азербайджанской нефти, что на 7,37% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду принадлежит 1 467 117 тонн этого объема. За январь-апрель из порта Джейхан экспортировано 8 039 435 тонн нефти, что на 20,31% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД по 1 мая 2017 года из порта Джейхан экспортировано 327 874 034 тонн азербайджанской нефти.