По БТД транспортировано 330 млн. тонн азербайджанской нефти

2017-05-02 11:46 | www.apa.az | 4

В апреле 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 242 574 тонн азербайджанской нефти, что на 10,38% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), за январь-апрель текущего года по БТД транспортировано 8 724 383 тонны нефти, что на 11,12% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода по 1 мая 2017 года в БТД закачано 330 262 445 тонн нефти. Помимо этого, в апреле 2017 года по трубопроводу БТД транспортировано 546 171 тонн туркменской нефти, что на 55,66% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.