Локбатанский грязевой вулкан извергается в 25 раз - минэкологии

2017-05-02 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром около 08:00 в 15 км к юго-востоку от Баку, на побережье Каспийского моря, на территории нефтепромыслового участка произошло 25-е извержение Локбатанского грязевого вулкана, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

На месте работает оперативная группа сотрудников заповедника, наблюдающая за извержением.

Зафиксированный в 1810 году Локбатанский грязевой вулкан является одним из пяти наиболее активных вулканов в мире, побивших мировой рекорд по числу извержений, и это уже 25 извержение Локбатанского грязевого вулкана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)