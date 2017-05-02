Кот научился держать в лапах игральные карты и кости – ВИДЕО

2017-05-02 11:53 | www.oxu.az | 4

Чёрно-белый кот имеет все шансы стать новой интернет-знаменитостью благодаря своей уникальной способности – животное может держать в лапах колоду карт или несколько игральных костей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, на кадрах появившегося в Сети видео питомец сидит неподвижно на «пятой точке» и держит в задних лапах предметы, которые ему дал его хозяин. При этом невозмутимости животного позавидовал бы иной йог.

Пока неясно, где именно снималось это видео, но впервые оно появилось в китайском сегменте Интернета и быстро стало вирусным.

И.Н.