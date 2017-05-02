Глава Туркменистана направил соболезнования в связи с трагедией в Кыргызстане

2017-05-02 11:54 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с произошедшим в Ошской области сходом оползня, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и разрушения, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших и пострадавшим.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу большой оползень сошел на село Аюу. Сель накрыл сразу несколько домов.

Погибшими считаются 24 человека, в том числе девять малолетних детей.

(Автор: Гусейн Гасанов)