Antalya'ya gelen Rus turist sayısı %1455 arttı

2017-05-02 12:05 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, nisanda Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarından kente gelen turist sayısı 526 bin 349 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl nisan ayında bu rakam 384 bin 72 idi. Söz konusu dönemler itibarıyla turist sayısındaki artış yüzde 37'ye ulaştı.

Kente hava yoluyla gelen turist sayısı nisan itibarıyla yıllık bazda da 12 bin 517 kişi artarak 864 bin 28 oldu.

Nisanda Rus turist sayısında da rekor düzeyde artış yaşandı. Geçen yıl nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan gelen turist sayısı 12 bin 144 iken, bu yıl nisanda 188 bin 914'e yükseldi. Rus turist sayısındaki oransal artış yüzde bin 455 oldu. Bu rakamla, Rus turistlerin 2014 nisan ayında kaydedilen 210 bin 657 kişilik rekor ziyaretine de yaklaşıldı.

Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Katar, Mısır, Ürdün gibi ülkelerden gelen turist sayısında da yüzde 320'lere kadar varan artışlar görüldü. Geçen yılın nisan ayına göre Katar'dan gelen turist sayısı yüzde 320, Kırgızistan'dan gelen turist sayısı yüzde 223, Güney Kore'den gelen turist sayısı da yüzde 145 arttı.

Polonya'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 57, Ukrayna'dan gelen turist sayısı yüzde 36,41, İsrail'den gelen turist sayısı ise yüzde 33,33 artış gösterdi.