США планируют освободить Афганистан от ИГИЛ в 2017 году

2017-05-02 12:04 | www.oxu.az | 4

США нацелены на то, чтобы освободить районы Афганистана от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в текущем году.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в этой стране Билла Салвина.

«У нас есть хороший шанс уничтожить их в 2017 году и четко дать понять, что, когда боевики ИГИЛ будут ликвидированы в других частях света, он (Афганистан) перестанет быть тем местом, куда можно приехать и организовать нападение», - сказал Салвин агентству.

По его словам, ранее число боевиков ИГИЛ в регионе достигало 2,5-3 тысяч человек, но из-за потерь в битвах и случаев «дезертирства» оно сократилось до 800 человек.

Н.О.