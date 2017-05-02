Лукашенко рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Израилем во всех отраслях

2017-05-02 11:58 | www.trend.az | 3

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента государства Израиль Реувена Ривлина с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Отношения между нашими странами основываются на прочном фундаменте многовекового добрососедского проживания белорусов и евреев на белорусской земле", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что рассчитывает на расширение двустороннего диалога и активное развитие сотрудничества во всех отраслях в интересах Беларуси и Израиля.