Putin ve Trump bugün Suriye'yi görüşecek

2017-05-02 12:12 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi yapılacak. Telefon görüşmesinde ana gündem maddesini Suriye'nin oluşturacağı bildirildi.

İlk olarak Beyaz Saray tarafından duyurulan görüşme, Kremlin tarafından da doğrulandı. Kremlin Sözcüsü Vladimir Peskov, Sputnik'e "Evet, böyle bir görüşmenin gerçekleşeceğini doğruluyoruz" dedi.



Bu arada, Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Moskova saatiyle 19.30'da gerçekleşecek görüşmede Suriye'nin yanısıra terörle mücadelenin ele alınması bekleniyor.



Putin'le Trump arasındaki ilk görüşmenin 28 Ocak'ta gerçekleştiği ve ikilinin Suriye krizi ile terörle mücadeleyi ele aldığı anımsatılıyor.