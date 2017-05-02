В Барде обнаружили крупную партию мертвечины – ФОТО
2017-05-02 12:10 | www.oxu.az | 3
Сотрудники Отделения полиции Бардинского района и ветеринарного управления Бардинского района 27 апреля провели осмотр специального участка, принадлежащего жителю села Гасымбейли Гамлету Гулиеву. В ходе осмотра на участке была обнаружена туша лошади, забитой незаконно в антисанитарных условиях, и все необходимые предметы для забоя скота.
Как сообщили Oxu.Az в Государственной службе ветеринарного надзора, образцы туши, общий вес которого составлял 125 кг, были отправлены на исследование в Республиканскую ветеринарную лабораторию.
Согласно результатам бактериологического исследования, во взятых образцах обнаружены следы бактериологического загрязнения (золотистый стафилококк и сальмонелла).
Согласно результатам биохимического обследования, животное было забито в состоянии агонии или после смерти.
Ввиду этого, мясо в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями было обезврежено и закопано на полигоне бытовых отходов в Бардинском районе.
У.А.