В Барде обнаружили крупную партию мертвечины – ФОТО

2017-05-02 12:10 | www.oxu.az | 3

Сотрудники Отделения полиции Бардинского района и ветеринарного управления Бардинского района 27 апреля провели осмотр специального участка, принадлежащего жителю села Гасымбейли Гамлету Гулиеву. В ходе осмотра на участке была обнаружена туша лошади, забитой незаконно в антисанитарных условиях, и все необходимые предметы для забоя скота.

Как сообщили Oxu.Az в Государственной службе ветеринарного надзора, образцы туши, общий вес которого составлял 125 кг, были отправлены на исследование в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Согласно результатам бактериологического исследования, во взятых образцах обнаружены следы бактериологического загрязнения (золотистый стафилококк и сальмонелла).

Согласно результатам биохимического обследования, животное было забито в состоянии агонии или после смерти.

Ввиду этого, мясо в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями было обезврежено и закопано на полигоне бытовых отходов в Бардинском районе.

У.А.