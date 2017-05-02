Ильхам Алиев: Интерес молодежи к спорту растет с каждым днем

2017-05-02 12:14 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и генсека Международной федерации гимнастики Андре Гайсбухлера.

Как передает Oxu.Az, глава государства отметил очень успешное проведение кубка мира по художественной гимнастике в Баку и подчеркнул, что и до этого в Азербайджане на высоком уровне проводились чемпионаты мира и Европы по художественной гимнастике и другие престижные мероприятия.

Президент международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе поблагодарил президента Ильхама Алиева и первую леди, президента Азербайджанской федерации гимнастики Мехрибан Алиеву за очень успешное проведение кубка мира по художественной гимнастике в Баку и за поддержку этому виду спорта в целом.

Моринари Ватанабе выразил надежду на успех азербайджанских гимнасток на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Президент Ильхам Алиев поздравил М.Ватанабе с проведением такого важного спортивного соревнования в Токио. Он отметил, что в Азербайджане развитию спорта уделяется большое внимание, и интерес молодежи к спорту растет с каждым днем.

Н.О.

