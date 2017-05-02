"Магсуд улыбается всем!": вспоминая Магсуда Ибрагимбекова

2017-05-02 12:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 16 мая состоится вечер памяти народного писателя, кинодраматурга и режиссера Магсуда Ибрагимбекова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Вечер памяти пройдет под названием "Магсуд улыбается всем!". В программе – отрывки из произведений писателя, документальный фильм с эксклюзивными интервью коллег и близких друзей кинодраматурга.

Магсуд Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в Баку. Ибрагимбеков - автор романов, повестей и рассказов, публиковавшихся в различных периодических изданиях мира и страны, в том числе в журналах "Азербайджан", "Дружба народов", "Новый мир", "Юность", "Роман-газета", "Литературный Азербайджан" и других.

Среди этих произведений - "За все хорошее - смерть", "Кто поедет в Трускавец?", "И не было лучше брата", "Пусть он останется с нами", "Прилетала сова", "История с благополучным концом" и другие. Проза Магсуда Ибрагимбекова переведена на многие языки мира.

На основе сценариев Магсуда Ибрагимбекова снято 18 художественных и 7 документальных фильмов. Среди них - "Я помню тебя, учитель" ("Наш учитель Джабиш"), "Последняя ночь детства", "Прерванная серенада", "В один прекрасный день", "Главное интервью", "Кто поедет в Трускавец?" и другие, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа.

В 1979 году Магсуд Ибрагимбеков был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств", в 1998 году – "Народный писатель Азербайджана". За многолетнюю плодотворную и содержательную деятельность в развитии азербайджанской культуры и литературы был награжден высшими государственными наградами Азербайджанской Республики - орденами "Истиглал", "Шараф" и "Шохрат".

Магсуд Ибрагимбеков скончался 22 марта 2016 года.

(Автор: Джани Бабаева)