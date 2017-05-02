Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы и взаимопонимания - президент (версия 2)

2017-05-02 12:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Азербайджана в стране Лятифа Гяндилова, сообщает во вторник сайт президента Беларуси.

В духе дружбы и взаимопонимания Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном, сказал президент Беларуси. Совместными усилиями реализован ряд крупных проектов в области производственной кооперации, сказал Александр Лукашенко.

Однако, убежден Александр Лукашенко, надо максимально использовать имеющийся потенциал и двигаться дальше в этом направлении.

Верительные грамоты о своих назначениях президенту Беларуси также представили послы Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля, Украины.

"Мы всем вам окажем всяческое содействие в осуществлении вашей дипломатической деятельности. Закрытых тем для любого из присутствующих послов в Беларуси нет. Предлагайте - все ваши предложения будут учтены, все ваши пожелания будут исполнены в самый короткий промежуток времени", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я вам желаю только одного: чтобы, спустя некоторое время уезжая из нашей страны, вы пожалели о том, что уезжаете. Я хочу, чтобы вы стали самыми настоящими сопереживающими людьми, живущими в нашей Беларуси", - сказал Президент.

"В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе, - сказал Александр Лукашенко. - Согласитесь, в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов она имеет особое значение".

Нынешний год знаменателен и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Событие для нашей страны важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств", - убежден Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза. Это, несомненно, повышает ее привлекательность в торгово-экономическом и инвестиционном плане.

"Стремление Беларуси к открытости подтверждается введением в начале 2017 года безвизового режима въезда для граждан 80 стран. За прошедший период такой возможностью воспользовались туристы и предприниматели в том числе и из тех государств, которые вы представляете. Все это создает основу для активизации делового и человеческого общения", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент также заметил, что текущий год объявлен в стране Годом науки и задачи в этой сфере поставлены грандиозные. "По приоритетным для себя направлениям исследований Беларусь планирует через десять лет войти в число лидирующих государств. У нас сохранилась и развивается мощная академическая наука, представленная десятками крупных исследовательских центров и высших учебных заведений, - констатировал он. - Надеемся на вашу активную помощь в организации научного и студенческого обмена, установлении университетских связей и реализации совместных научно-технических проектов".