Мард: Азербайджан и ЕС решительно намерены провести переговоры

2017-05-02 12:20 | www.oxu.az | 3

На прошлой неделе между официальным представителем Европейской внешнеполитической службы Европейского союза Люком Девиным и заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым были проведены интенсивные переговоры по новому соглашению.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила, что обе стороны амбициозны и решительны в вопросе проведения переговоров:

«Думаю, что в скором времени будет проведен очередной этап переговоров. Наша цель – интенсивно работать, в особенности, накануне саммита «Восточного партнерства» в ноябре текущего года».

Н.О.

