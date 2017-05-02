В Азербайджане предлагается ограничить рекламу винных изделий

2017-05-02 12:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ограничить рекламу винных изделий. Соответствующий законопроект обсудили сегодня депутаты на заседании парламентского комитета по аграрной политике.

Согласно поправкам в закон "О виноградарстве и виноделии", рекламу вина крепостью больше пяти процентов предлагается запретить на телевидении, обложках периодических печатных изданий, на главных страницах интернет-ресурсов, открытых пространствах. Рекламу винных изделий вне зависимости от крепости также могут запретить в транспорте, печатных изданиях, аудио- и видеоматериалах, предусмотренных для несовершеннолетних.

Рекламные акции, сопровождающиеся распространением и дегустацией вина, предлагается разрешить только в точках розничной продажи и в дегустационных залах специализированных выставок. Согласно законопроекту, при продаже вина крепостью пять процентов запрещается вручать какие-либо подарки. В то же время предалагается запретить предоставлять вино в качестве подарка при приобретении каких-либо товаров.

Реклама вина крепостью пять процентов должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления спиртных напитков. Эта надпись должна занимать не менее 10 процентов рекламного пространства.

Также предлагается разрешить рекламу вина, имеющую специальный сертификат. В рекламе должны быть отражены номер сертификата, дата выдачи и орган, который его выдал.

(Автор: Азад Гасанли)