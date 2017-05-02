Россия - наиболее последовательный и серьезный переговорщик по нагорно-карабахскому конфликту - эксперт

2017-05-02 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Южный Кавказ зона прямых интересов Москвы, и было бы наивно предполагать, что другие страны проявят большее участие в разрешении конфликта, чем Россия, сказал во вторник Trend российский политолог, эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов.

По словам эксперта, исторически Москва являлась гарантом безопасности для Армении, поэтому не удивительно, что именно Россия является наиболее последовательным и серьезным переговорщиком по нагорно-карабахскому конфликту.

«Главная победа России заключается в том, что она держит процесс урегулирования карабахского вопроса под полным контролем, и не ведется на провокации армянской стороны, которая регулярно обстреливает территории Азербайджана в попытках втянуть Москву в боевые действия на своей стороне», - сказал эксперт.

По словам эксперта, в будущем именно Россия может стать тем самым возможным мостом для полного восстановления отношений между Азербайджаном и Арменией в случае урегулирования конфликта.

Эксперт отметил, что примирение сторон возможно только, в случае возврата территорий Азербайджану посредством дипломатических переговоров.

В минувшую пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Эдварда Налбандяна.

На встрече продолжились обсуждения перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, и была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года, соответственно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)