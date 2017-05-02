Продолжаются азербайджано-турецкие совместные, тактические учения (ФОТО)

2017-05-02 12:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Продолжаются азербайджано-турецкие совместные, тактические учения с боевыми стрельбами.

Сегодня представители СМИ наблюдали за военными учениями.

С 1 мая начались совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран.

Целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран на основе совместного планирования штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместных учениях участвуют личный состав до 1000 человек, до 80 единиц военной техники, свыше 60 артиллерийских установок и минометов, 12 боевых (Mi-35) и транспортных вертолетов (Mi-17) ВВС, а также подразделения ПВО, включая зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами для защиты группировки с воздуха.

В учениях выполняются задания по организации и проведению совместных наступательных операций против находящегося в защите противника, применению тактического воздушного десанта и бронетехники и т.д.

Учения продлятся до 5 мая.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)