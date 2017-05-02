Изменена программа юбилейного гастрольного тура Валерия Меладзе – концерт в Баку состоится 5 мая

2017-05-02 12:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Все поклонники творчества последнего романтика российской эстрады Валерия Меладзе с нетерпением ожидают сольный концерт певца в рамках юбилейного тура - 5:0 в пользу последнего романтика.

Баку также включен в юбилейный тур Валерия Меладзе, который должен был выступить в столице Азербайджана с двухдневным концертом 4 и 5 мая во Дворце Гейдара Алиева.

Однако, к сожалению, в расписание гастрольного тура Валерия Меладзе вмешались форс-мажорные обстоятельства, а именно перенос даты съемок шоу «Голос. Дети-4», где певец участвует в роли наставника. В связи с этим внезапным обстоятельством, Валерий Меладзе связался с организаторами концерта в Баку – компанией «AR-Production», и сообщил, что, к сожалению, сможет дать концерт только 5 мая.

Генеральный директор «AR-Production» Атеш Рзаев приносит свои извинения всем поклонникам, купившим билеты на 4 мая и сообщает, что, владельцы билетов на концерт 4 мая, смогут обменять их на билет аналогичной стоимости на 5 мая или же беспрепятственно сдать билет и получить полную его стоимость в кассе Дворца Гейдара Алиева на проспекте Бюль-Бюля.

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