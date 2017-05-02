Министр: «Азербайджан в числе стран, где уровень безработицы среди молодежи один из самых низких»

2017-05-02 12:52 | www.apa.az | 2

В Бакинском бизнес-центре под девизом «Первый шаг в карьере» было проведено мероприятие для студентов и выпускников.



Как сообщает АПА, мероприятие было проведено при организационной поддержке министерства труда и социальной защиты населения, министерства туризма и культуры, Университета менеджмента и туризма. В открытии мероприятия приняли участие министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов и министр туризма и культуры Абульфас Гараев.



С.Муслимов отметил, что Азербайджан находится в числе стран, где уровень безработицы среди молодежи один из самых низких: «В первом квартале текущего года министерство обеспечило работой 30 процентов молодых людей. 70 процентов привлеченных к дополнительным образовательным курсам и профподготовке были также молодые люди».

Министр отметил, что создание в Азербайджане учреждений, способствующих совершенствованию интерактивного образования на основе визуального опыта, высоко ценится на международном рынке труда: «В прошлом году в 10 вузах 370 предприятий представили молодежи 1838 вакантных рабочих мест».

А.Гараев сказал, что проведение таких выставок и ярмарок труда ожидается каждый год: «Для еще большего совершенствования потенциала в сфере туризма важно обеспечить эту сферу квалифицированной рабочей силой».

На мероприятии студентам и выпускникам представили 237 вакантных мест из 77 предприятий. 73 из них относились к частному, а 4 к государственному сектору.